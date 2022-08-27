Кабмін продовжує ремонт критичної інфраструктури.

Кабінет Міністрів виділив 1,4 млрд грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів для сталого проходження опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик - це терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури. Тому уряд виділяє 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Йдеться про обладнання з простим і швидким розгортанням і обслуговуванням", - зазначив прем'єр.

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За його словами, паралельно із закупівлями Кабмін продовжує ремонти критичної інфраструктури та іншу підготовку до опалювального сезону.

"Стан готовності зараз 75%. Робимо все, щоб всі українці цієї зими були з теплом і світлом", - написав прем'єр.

Війна в Україні та опалювальний сезон:

Наприкінці липня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким забороняється підвищення тарифів на тепло для населення шляхом залучення понад 125 млрд грн (від міжнародних партнерів) на покриття різниці тарифів. Мораторій буде діяти протягом воєнного стану і ще шість місяців після його закінчення.

8 червня уряд створив штаб, який готуватиметься до опалювального сезону.

1 липня в Міненерго розповіли, чого чекати від майбутнього опалювального сезону.

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