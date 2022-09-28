Загальна кількість об’єктів у звільнених від загарбників областях, яка потребує відновлення, вже сягла майже 51 тис., зазначив прем’єр.

Уряд на сьогодні виділив понад 4 млрд грн на швидке й критично необхідне відновлення інфраструктури населених пунктів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з головами обласних військових адміністрацій, інформує урядовий портал.

Як зазначив прем’єр, напередодні уряд виділив ще 370 млн грн на відновлення інфраструктури деокупованих областей. Зокрема, 70 млн грн - на відновлення Харківської ТЕЦ-3 та 300 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій та відбудови об’єктів Київської області.

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"Загалом станом на сьогодні урядом виділено понад 4 млрд грн на швидке й критично необхідне відновлення. З них 2,7 млрд грн - пряме фінансування областей і міст. 1,4 млрд грн - це кошти на закупівлю будівельних матеріалів, які в подальшому використовуються в областях для відновлення об’єктів", - сказав Шмигаль.

За інформацією міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, загальна кількість об’єктів у деокупованих областях, яка потребує відновлення, вже досягла майже 51 тис., з них 43 тис. - об’єкти житлового фонду.

Учасники наради, зокрема, обговорили залучення коштів міжнародних партнерів для відбудови пошкодженої інфраструктури. За інформацією Мінрегіону, на сьогодні кошти партнерів із розвитку покривають відновлення 6 тис. об’єктів. Водночас загальний обсяг освоєних коштів, виділених із резервного фонду державного бюджету, становить 57%.

Шмигаль повідомив, що уряд працює з Верховною Радою над збільшенням обсягу резервного фонду держбюджету на 3 млрд грн: "Розраховуємо, що вже невдовзі отримаємо додаткові можливості, аби оперативно реагувати на запити регіонів".

Відбудова України - це треба знати

Нагадаємо, 9 вересня Світовий банк з посиланням на спільний звіт "Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA)" повідомив, що уряд України, Європейська комісія та Світовий банк у співпраці з партнерами оцінюють витрати на відбудову та відновлення України (станом на 1 червня 2022 р.) на рівні 349 млрд доларів.

У звіті зазначається, що потреби на відновлення та відбудову соціального й виробничого секторів та інфраструктури в 1,5 рази перевищує ВВП України в 2021 році.

Через російських загарбників Україна станом на 10 вересня втратила вже, зокрема, 114 спортивних об'єктів.

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