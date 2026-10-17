Росія планує бити балістикою по західних областях України, - Зеленський

Росія намагається "дотиснути" Білорусь щодо розміщення на її території російської балістики для ударів по західних областях України, каже президент.

Росія готується до посилення ударів по західних областях України. Особливу роль у цих атаках відіграє Білорусь, яка вмикає ретранслятори для ворожих дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

"Чи є загроза ударів та збільшення атак на західну частину нашої держави? Безумовно. Чи готується до цього Росія? Я думаю, так", - заявив президент.

Зеленський додав, що до цих атак постійно залучають Білорусь, адже саме ця країна вмикає ретранслятори для ударних БПЛА ворога. Втім, цього Кремлю мало. Президент зазначив, що Росія намагається тиснути на режим Олександра Лукашенка, щоб розташувати на території Білорусі інші засоби повітряного ураження, зокрема балістичного озброєння.

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"Це буде загроза передусім для західної частини нашої держави. Я думаю, такі плани у Путіна... Але це пряме втягування Білорусі у цю війну. Пряме", - заявив Зеленський.

Він закликав Білорусь не йти на цей крок, адже пряма участь у війні проти України так само небезпечна для її громадян.

Президент додав, що на заході України посилюють ППО у точках, де вже є і прогнозується у майбутньою більша загроза ворожих ударів.

Ворожі удари по Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Зеленський заявив, що на сьогодні найефективнішою протидією реактивним "Шахедам" є авіація.

"Сьогодні 55-60% всіх збитих реактивних "Шахедів" робить авіація. Це вдале рішення, воно працює", - заявив Зеленський.

За його словами, окрім авіації, є ще кілька рішень. Зокрема, як сказав президент, починають працювати дешеві ракети.

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