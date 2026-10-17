Холод між Трампом і Зеленським критично небезпечний для України, - Reuters

Загострення між Трампом і Зеленським може мати серйозні наслідки для України – від обмеження розвідувальної підтримки до перебоїв із постачанням озброєння.

Відносини між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським загострилися через удари українських сил по російських енергетичних об’єктах, зростання цін на пальне та розбіжності щодо подальшої підтримки Києва. На цьому тлі виникли побоювання, що Вашингтон може скоротити обмін розвідувальними даними, обмежити постачання зброї та піти на нові економічні домовленості з Москвою.

Як повідомляє Reuters, цього тижня Трамп неодноразово критикував Зеленського, зокрема через удари України по російських нафтопереробних заводах. Американський президент частково пов’язує з ними високі ціни на енергоносії, які стали політичною проблемою для його адміністрації напередодні проміжних виборів у листопаді.

Зеленський у відповідь публічно розкритикував позицію Трампа та натякнув, що Вашингтон починає віддавати перевагу Росії. Український президент також заявив, що Київ не припинятиме атак на російські енергетичні об’єкти, поки Росія продовжує завдавати ударів по Україні.

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США можуть обмежити розвідувальну підтримку України

Одним із найбільших ризиків для Києва є можливе скорочення американської розвідувальної допомоги. Без цих даних Україні буде складніше виявляти та відбивати російські ракетні й дронові атаки, особливо на енергетичну інфраструктуру напередодні зими.

Трамп заявив, що США продовжують обмінюватися розвідувальними даними з Україною. Водночас Зеленський розповів Національному громадському радіо США, що американські посадовці попереджали про можливе скорочення обсягу інформації для українських військових або повне припинення її передавання.

Додаткове занепокоєння викликали перебої в роботі системи Starshield – військової версії супутникового зв’язку Starlink, яку надає компанія SpaceX. За даними "Рейтер", сервіс зазнав перебоїв після рішення, яке, за словами поінформованих американських і західних посадовців, було ухвалене в Білому домі. Згодом його роботу частково відновили.

Цей випадок продемонстрував, наскільки Україна залежить від американських технологій і рішень адміністрації Трампа.

Дизельна угода

Ще одним джерелом напруження стала заява Трампа від 9 жовтня про домовленість із правителем Росії Володимиром Путіним щодо тимчасового послаблення санкцій на російське паливо та імпорту російського дизельного пального.

Американський президент звернувся до Росії, прагнучи збільшити постачання пального та стримати ціни. Водночас така домовленість викликає побоювання, що додаткові доходи від продажу російських енергоносіїв можуть допомогти Москві фінансувати війну проти України.

Аналітики зазначають, що основною причиною зростання цін на енергоносії є війна між США, Ізраїлем та Іраном, яка супроводжується атаками на енергетичні об’єкти та значними перебоями в судноплавстві через Ормузьку протоку.

Проте невдоволення Трампа українськими ударами по російській енергетичній інфраструктурі додатково загострило відносини між Вашингтоном і Києвом.

В Україні побоюються наслідків погіршення відносин із Вашингтоном

Колишній високопосадовець Державного департаменту США з питань Європи Деніел Фрід заявив, що поки незрозуміло, чи Вашингтон остаточно відходить від підтримки України. Однак, за його словами, нинішня ситуація ускладнює перспективи завершення війни:

"Це не лише втрачена можливість, це спричиняє справжні страждання в Україні та заохочує Путіна продовжувати війну, тому це не безкоштовно".

Водночас Київ не відмовляється від діалогу з представниками Трампа. Двоє українських посадовців, знайомих із перебігом переговорів, повідомили Reuters, що Україна хоче продовжувати контакти зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом і зятем американського президента Джаредом Кушнером.

Тимчасовий повірений у справах посольства України у Вашингтоні Денис Сєнік заявив телеканалу Newsmax, що Україна вдячна Трампу та його команді за зусилля щодо припинення війни й готова до переговорів із Росією.

Сам Трамп у п’ятницю заявив журналістам, що продовжить співпрацювати як із Зеленським, так і з Путіним:

"Я хочу, щоб ця війна закінчилася".

Зеленський може розраховувати на підтримку республіканців

Попри загострення відносин із Білим домом, Україна зберігає підтримку частини республіканців у Конгресі США. Деякі представники партії виступають проти тиску на Київ задля досягнення домовленостей на умовах, вигідних Москві.

Колишній радник з питань зовнішньої політики в адміністрації Барака Обами Бретт Бруен вважає, що Зеленський може розраховувати на зміну політичного балансу після проміжних виборів у США. Це потенційно ускладнило б для Трампа подальше послаблення санкцій проти Росії та скорочення військової допомоги Україні. Бруен каже:

"Зеленський знає, з ким має справу. Погрози Трампа не мають такого ж ефекту, як коли Джей Ді Венс намагався присоромити його в Овальному кабінеті".

США і війна проти України - зміна позиції

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп скасував санкції, передбачені законом Грема, якраз напередодні 18 жовтня, коли спливав місячний термін на їхнє запровадження. Документ передбачав 100% мита на товари п'яти найбільших покупців російської нафти та 500% мита на імпорт російських енергоносіїв до США.

Представник Путіна Кирило Дмитрієв назвав відмову від санкцій за законом Грема "історичним моментом" і заявив, що ці обмеження нібито завдали серйозної шкоди передусім економіці США та світовим ринкам.

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