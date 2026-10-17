Російська атака спричинила масштабне знеструмлення на Житомирщині: деталі

Енергетики закликали вимкнути з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання.

Енергетична інфраструктура Житомирщини зазнала ворожої атаки, що призвело до масштабного знеструмлення. Сотні тисяч точок обліку залишилися без електроенергії, повідомляє пресслужба АТ "Житомиробленерго".

"Обсяг робіт великий. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії", - зазначили в "Житомиробленерго".

Енергетики також закликали вимкнути з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання з метою безпеки і захисту пристроїв.

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Крім того, споживачів попросили мінімізувати використання електроенергії, не користуватись ліфтами та подбати про заряд павербанків і телефонів.

Російські атаки по енергетиці - останні новини

У ніч на 17 жовтня ворог здійснив атаку по Україні балістичними та крилатими ракетами, а також ударними дронами. У Повітряних силах зазначили, що балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 були запущені із Воронезької, Ростовської областей РФ та тимчасово окупованого Криму.

Через російську атаку Вінниця залишилася повністю без електроенергії. Тоді повідомлялося, що фахівці оцінюють масштаби руйнувань у місті. Мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що критична інфраструктура в місті працює на резервному живленні.

Раніше,16 жовтня, в столиці було запроваджено екстрені відключення світла. Через ворожі удари фіксувалися також нові знеструмлення в низці областей.

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