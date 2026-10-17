'Вояджер-1' незабаром віддалиться від Землі на один світловий день: що відомо про цей рекорд

Це означає, що радіосигналам від вчених знадобиться ціла доба, щоб дістатися до апарату.

Міжпланетна станція "Вояджер-1" відкриває ще одну дивовижну сторінку в історії освоєння космосу – 18 листопада, за часом східного узбережжя США, цей апарат офіційно подолає відстань у один світловий день від Землі.

Це відстань у 25,9 мільярда кілометрів – більше ніж у чотири рази перевищує відстань від Сонця до Плутона. Ще в 1998 році "Вояджер-1" обігнав зонд Pioneer-10 – і став найвіддаленішим штучним апаратом, створеним людством, пише Blikk.

Безпосереднім наслідком цього рубежу є те, що командам, які передаються з Землі, знадобиться рівно 24 години, щоб досягти зонда, – а відповіді повертатимуться ще цілу добу.

Відео дня

Довгостроковий успіх місії захоплює й самих дослідників. Лінда Спілкер, фахівець Лабораторії реактивного руху NASA, згадує, що під час запуску в 1977 році ніхто не розраховував, що апарат працюватиме десятиліттями.

Сьогодні дані, що надходять від зонда, аналізують уже й ті молоді вчені, які на момент запуску ще навіть не народилися.

Відкриття "Вояджера-1"

Місія апарату стала можливою завдяки рідкісному розташуванню планет – яке забезпечило йому гравітаційний імпульс від газових гігантів. Поблизу Юпітера астроном Лінда Морабіто виявила на знімках супутника Іо виверження висотою 250 кілометрів.

Це стало доказом існування активного вулканізму поза Землею. Потім "Вояджер-1" також зафіксував тонкі кільця Сатурна та геологічну активність на супутнику Енцеладі.

Один із найважливіших моментів цієї подорожі настав у 1990 році – коли з ініціативи Карла Сагана "Вояджер-1" ще раз озирнувся на Сонячну систему. На отриманому "сімейному фото" Земля виглядала лише як самотня блідо-блакитна крапка розміром з пилинку. Після того знімка камери приладів були вимкнені – щоб заощадити енергію.

Спадщина "Золотої платівки"

У серпні 2012 року зонд перетнув геліопаузу – і вийшов у міжзоряний простір. Там обстановка холодна й тиха – але прилади й сьогодні продовжують передавати дані про космічне випромінювання.

Через вичерпання джерел енергії приблизно через 10–15 років радіозв’язок з апаратом остаточно обірветься. Однак подорож цього космічного апарата на цьому не закінчиться.

На борту "Вояджера-1" знаходиться "Золота платівка", на якій збережені звуки, музика, зображення та привітання з Землі. На цій платівці записані співи китів, сміх, класичні мелодії та привітання кількома десятками мов.

Приблизно через 40 000 років "Вояджер-1" досягне околиць зірки Глізе 445. Тобто цей безмовний посланець людства може пережити в глибинах космосу навіть саму нашу цивілізацію.

Раніше УНІАН повідомляв, що земна доба триватиме 25 годин.

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