У Німеччині запропонували змінити правила запозичень заради допомоги Україні

У країні відбулися масштабні скорочення, через які надалі надавати підтримку в колишньому обсязі стане неможливо.

Міністерство з питань розвитку Німеччини виступило за виключення з "боргового гальма" – обмеження на державні запозичення – для фінансування допомоги Україні.

Глава цього міністерства Рим Алабалі-Радован зазначила, що значна частина підтримки виділяється саме з бюджету її міністерства, пише Reuters. "Російські атаки стали як ніколи жорстокими, що призводить до зростання кількості загиблих, масштабних руйнувань і нових страждань. Однак на тлі триваючого скорочення бюджетних коштів на цілі розвитку ми просто не зможемо підтримувати допомогу Україні на колишньому рівні", – пояснила міністр.

Видання зазначило, що цього року на підтримку України в бюджеті Міністерства з питань розвитку Німеччини закладено близько 330 млн євро – для порівняння, у 2022 році ця сума становила 670 млн євро, а у 2023 році – 750 млн євро.

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"Мова йде не про політичне рішення; ми просто зіткнулися з масштабними скороченнями, через які продовжувати підтримку в колишньому обсязі стане неможливо", – констатувала Алабалі-Радован.

Видання зазначило, що Алабалі-Радован є членом Соціал-демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції разом із блоком ХДС (лідером якого є Фрідріх Мерц).

Її пропозиція знайшла підтримку у міністра закордонних справ і представника ХДС Йоганна Вадефуля, проте інші члени цієї партії виступають проти нових винятків із правил запозичення.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина залишається одним із ключових партнерів України у фінансовій, гуманітарній та військовій сферах. 4 жовтня Фрідріх Мерц під час візиту до Києва оголосив про додаткову військову допомогу в розмірі 1 млрд євро та 350 млн євро на відновлення української енергетичної інфраструктури. Україна та Німеччина уклали низку угод про співпрацю у сфері оборони та виробництва техніки.

16 жовтня міністри закордонних справ Німеччини та Португалії підтвердили підтримку України на тлі російської агресії.

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