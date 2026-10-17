У Польщі розкрили, скільки витратили на Starlink для України

Як стало відомо, Варшава профінансувала закупівлю майже 30 тисяч терміналів Starlink.

Польща з 2022 року витратила понад 480 млн злотих (орієнтовно 121 млн дол.) на термінали та абонплату за супутниковий зв'язок Starlink для України. До кінця року на це підуть ще понад 100 млн злотих (близько 25 млн дол.), повідомила польська газета Rzeczpospolita.

Зазначається, що Польща з 2022 року профінансувала закупівлю майже 30 тисяч терміналів Starlink для України та досі сплачує абонентську плату за значну частину з них.

За даними Міністерства цифровізації Польщі, у 2022 та 2023 роках Варшава спрямувала на ці цілі 202,3 млн злотих. У 2024 році витрати становили 120,5 млн злотих, у 2025 році – 132,7 млн, а з початку 2026 року – 25,5 млн злотих. Чинна угода на 143,3 млн злотих діє до кінця грудня 2026 року.

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Наразі не підписано угод на наступні роки, але, як зазначили в газеті, це не означає, що Польща не продовжуватиме фінансувати цей проєкт. Це рішення ухвалюватиметься на урядовому рівні. У газеті припускають, що польська держава й наступного року вноситиме абонентську плату за Starlink для цивільних абонентів в Україні.

Starlink в Україні – головні новини

У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink в Україні. Тоді повідомлялося, що розпорядження про обмеження роботи супутникової системи Starshield, яку Україна використовує для зв’язку на передовій та керування безпілотниками, надійшло з Білого дому.

Інцидент з обмеженням швидкості Starshield призвів до того, що Сили оборони України втратили найважливішу перевагу на фронті, і баланс сил змістився на користь ворога.

При цьому у Вашингтоні заперечували, що вони обмежили Україні роботу Starlink та передачу розвідувальних даних. Президент Дональд Трамп тоді заявив, що він нібито особисто перевірив ситуацію вранці та отримав запевнення, що супутниковий зв'язок працює у звичному режимі.

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