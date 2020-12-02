Раніше "Оператор ГТС" був зобов'язаний закуповувати газ через систему Prozorro, яка не надає можливості щоденного оновлення ціни.

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект, що дозволяє держкомпанії "Оператор ГТС" купувати природний газ для балансування ринку і власних потреб на Товарній біржі в обхід майданчика Prozorro.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного законопроекту №3176 "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу" проголосували 300 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Закон був прийнятий без обговорення в парламенті.

До прийняття закону "Оператор ГТС" зобов'язаний був купувати газ через систему Prozorro, яка не надає можливості щоденного оновлення ціни, тоді як на біржі ця можливість доступна.

Законопроект покликаний розв'язати цю проблему і сприятиме розвитку ринку газу.

Таким чином, депутати дозволили «Оператору ГТС України» закуповувати природний газ на товарній біржі для можливості здійснення суб'єктами своїх функцій на ринку в короткостроковій перспективі - для балансування ринку, для врегулювання негативного добового небалансу і для своїх виробничо-технічних потреб.

Хронологія подій

У вересні відповідний законопроект № 3176 "Про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу" був прийнятий у першому читанні.

З 1 січня 2020 року функції оператора магістральних газопроводів перейшли від держкомпанії "Укртрансгаз" до "оператора ГТС України", який був переданий в управління держкомпанії "Магістральні газопроводи України" (МДУ), підпорядкованої Міністерству фінансів України.

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Автор: Бредіхіна Ганна