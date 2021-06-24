Зміни у вартості пального відбулися в бік подорожчання.

Опубліковано нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Нові ціни на бензин та дизель представлені на офіційному сайті Міністерства економіки.

Читайте такожЦіни на бензин і дизель стабілізувалисяУ порівнянні з останнім оновленням цін 14 червня вони зросли. "На підставі розрахунків акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України" визначена середня вартість 1 літра дизельного пального ULSD 10 ppm, яка становить 22,23 грн, і 1 літра бензину автомобільного GASOLINE 10 ppm, яка становить 25,84 грн за літр", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи торговельні націнки, максимальна ціна на бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,84 грн/л, на дизпальне - 29,23 грн/л.

Регулювання цін на паливо

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який надаватиме їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни бензину і дизельного палива будуть опубліковані до 5 числа кожного місяця.

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Автор: Ольга Робейко