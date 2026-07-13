Обсяги переробки нафти на НПЗ Росії обвалилися до найнижчого рівня за понад 20 років

За останні 100 днів українські сили здійснили близько 50 атак на російські об'єкти з виробництва пального.

Через хвилю українських атак обсяги переробки нафти на російських нафтопереробних заводах скоротилися до найнижчого рівня за понад 21 рік, повідомляє Bloomberg.

За даними EA Analytics, середній обсяг переробки нафти в Росії цього місяця становить 3,91 млн барелів на добу − це найнижчий показник із березня 2005 року. Як свідчать підрахунки, це більш ніж на 1,4 млн барелів на добу менше, ніж у середньому за аналогічний період торік.

За підрахунками Міжнародного енергетичного агентства, хвиля українських атак із початку травня зачепила понад половину нафтопереробних потужностей РФ. У червні російські НПЗ переробляли близько 3,8 млн барелів нафти на добу − на 1,6 млн барелів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Падіння обсягів виробництва змусило російську владу до кінця липня заборонити експорт більшої частини дизельного пального. Це доповнило раніше запроваджені обмеження на постачання бензину та авіаційного палива.

Атаки на російські НПЗ

Росія засекретила офіційну статистику щодо роботи нафтопереробних заводів, через що незалежно оцінити масштаби завданих галузі збитків стало значно складніше.

За підрахунками Bloomberg, заснованими на публічних заявах української та російської сторін, за останні 100 днів українські сили здійснили близько 50 атак на російські об'єкти з виробництва пального. Під удари потрапили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, більшість із яких пов'язані з найкрупнішими російськими нафтовими компаніями.

Київ посилив удари по російській енергетичній інфраструктурі, намагаючись змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Українські безпілотники тепер здатні завдавати ударів на відстані понад 2400 км від кордону. Цього місяця вони атакували найбільший російський нафтопереробний завод в Омській області. Атака на Омський НПЗ, який забезпечує пальним внутрішній ринок, ще більше загострила проблеми з постачанням для російських споживачів.

Сьогодні про перебої повідомляють у багатьох регіонах країни − від Калінінграда на Балтійському морі до тихоокеанського узбережжя Росії. На автозаправних станціях утворюються багатогодинні черги, а ціни на пальне стрімко зростають.

"Є проблеми та дефіцит, через що ми бачимо черги, а іноді автозаправні станції працюють нестабільно", − заявив минулого тижня віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак.

Щоб стримати панічний попит, у низці регіонів РФ запровадили тимчасове нормування продажу пального залежно від номерних знаків автомобілів. Влада Новосибірської області рекомендувала компаніям знову перевести працівників на дистанційний формат роботи, щоб скоротити споживання пального.

Деякі росіяни почали шукати альтернативні способи вирішення проблеми. Зазначається, що минулого місяця в пошуковій системі "Яндекс" було зафіксовано понад 17 тисяч запитів "як зробити бензин". Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Паливна криза в Росії – останні новини

Ще у кінці червня дефіцит пального охопив близько 80 регіонів РФ. У низці регіонів, переважно в центральній та південній частинах країни, влада запровадила офіційні обмеження на продаж пального.

На багатьох АЗС бензин продавали лише для заправки автомобілів, відмовляючись відпускати його в каністри. Найгостріше паливна криза позначилася на тимчасово окупованому Криму, де вільний продаж бензину повністю зупинили.

На початку липня Reuters писав, що через паливну кризу РФ почала імпортувати бензин з Індії. Повідомлялося, що близько 60 тисяч тонн бензину було відправлено з Індії до РФ. Одне з джерел зазначало, що загалом Кремль планує щомісяця імпортувати 400 тис. тонн бензину з різних країн, зокрема з Білорусі, яка вже постачає паливо на російський ринок.

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