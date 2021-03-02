Щоб вийти зі скрутного становища, Берлін повинен зробити все, щоб доля сумнівного газопроводу залежала виключено від поведінки Кремля.

Завершення будівництва "Північного потоку-2" створить проблеми для відносин Німеччини з ЄС і США. А його знищення принесе великі економічні втрати. Однак, вихід з цієї дилеми все ж є.

Про це в статті для Der Spiegel пише голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер. Новий президент США Джо Байден й інші спікери цьогорічної Мюнхенської конференції послали сильний сигнал про відновлення трансатлантичних відносин. Разом вони анонсували новий розквіт партнерства й готовність стати командою, яка розбереться з глобальними викликами, такими як пандемія і зміна клімату.

Читайте такожУ разі запуску "Північного потоку-2" Україна зітнеться з новою загрозою - "Нафтогаз"Звісно, те, про що лідери промовчали, не менш важливе, ніж сказане. Однією з таких тем, про яку ніхто не згадав, став газопровід "Північний потік-2". Ішингер визнає, що хоч він і не вписується в примирливу риторику Мюнхенської конференції, російський проект лишається найбільшим викликом для німецької зовнішньої політики, який вимагає негайного вирішення. Інакше ця суперечка може перетворитися в серйозну дипломатичну "аварію", яка потенційно може сильно нашкодити відносинам зі східними сусідами Німеччини, Євросоюзом, а особливо зі США.

Вже не важливо, чи газопровід - справді комерційний проект чи ні. Сьогодні єдине, що має значення - це сприйняття. А міжнародна спільнота розглядає "Північний потік-2" як важливу політичну й стратегічну проблему, яка ставить під загрозу довіру, яку Німеччина будувала десятиліттями, а також німецьку вірність європейській єдності й трансатлантичній спільності. Берліну потрібно серйозно поставитись до проблеми!

Як часто буває в зовнішній політиці, хорошого вибору в цій ситуації немає. Але очевидно, що подальше ігнорування дедалі більшої міжнародної критики - це найгірший сценарій. Навіть якщо Берлін зможе вистояти критику всередині ЄС, Білий дім точно хоче уникнути враження, що його курс щодо Москви надто слабкий. Як і у випадку Китаю, існує широкий і сильний консенсус проти "Північного потоку-2" в Конгресі США, який Білий дім ігнорувати точно не може. Іншими словами, якщо поведінка Берліна не зміниться, трансатлантичний "медовий місяць" закінчиться раніше, ніж вдасться встановити будь-які нові трансатлантичні відносини, засновані на довірі.

Ішингер пише, що зупинка будівництва "Північного потоку-2" на нинішньому пізньому етапі через ухвалення рішення німецького уряду - це теж поганий варіант. З одного боку, це призвело б до появи неприємних вимог компенсації за шкоду. А руїни газопроводу, вартість якого сягає мільярдів доларів, залишилися б на дні Балтійського моря. З іншого, не можна ігнорувати той факт, що Німеччині й іншим європейським партнерам буде потрібен російський газ ще багато років.

Читайте такожНімецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2"Десятиліттями Німеччина вважала, що Росія - надійний постачальних, який ніколи не використовував газ в політичних іграх проти Берліна і НАТО. Якщо Берлін поховає газопровід зараз з політичних причин, Москва точно завдасть відповідний удар у відповідь. В якості альтернативи був запропонований мораторій на будівництво газопроводу. Але що саме зробить цей мораторій?

Якщо прив'язати зняття мораторію до змін у російській політиці чи поведінці, можна потрапити в класичну пастку, яка часто виникає з таких "червоних ліній". Якщо Росія відмовиться виконувати поставлені перед нею вимоги, мораторій швидко перетвориться постійне замороження газопроводу, якщо Берлін не захоче повністю "втратити обличчя".

Інший менш непривабливий вихід - це не зупинити будівництво "Північного потоку-2" зовсім, а прив'язати його використання до російської поведінки. Наприклад, можна зробити три наступні кроки.

По-перше, Берлін може запропонувати створення "стоп-механізму" в координації з ЄС. Цей механізм можна буде застосувати, якщо, наприклад, Росія не дотримається обіцянок щодо транзиту газу через Україну. Такий стоп-механізм буде не більше ніж заходом, покликаним зміцнити довіру Києва, Варшави, Брюсселя й Вашингтона.

По-друге, Німеччина може запропонувати "Євроатлантичну енергетичнку угоду". Цей широкий план включав би ЄС і його східноєвропейських, а також трансатлантичних партнерів. Він би, зокрема, переслідував би три цілі: матеріальну й технологічну підтримку панєвропейського переходу на відновлювані джерела енергії, зміцнення інтеграції європейського ринку газу й збільшення підтримки для розвитку України.

По-третє, Берлін може повідомити "Газпрому" як будівельнику й власнику "Північного потоку-2", що опір проти проекту як в Німеччині так і на глобальному рівні надзвичайно посилився. Тому уряд Німеччини не вважає можливим за даних умов користуватися газопроводом, навіть якщо він буде добудований. Берлін може вказати на те, що двосторонні відносини з Німеччиною досягли найгіршого рівня через потужні хакерські атаки й кампанії з дезінформації, через ув'язнення Олексія Навального, організації замовних вбивств на території країн ЄС і небажання Росії покінчити з агресією проти України чи Грузії.

Читайте такожСША ввели нові санкції проти російського судна, яке будує "Північний потік-2"Повідомлення "Газпрому" повинно говорити, що саме Москва буде відповідальною за створення умов і атмосфери для запуску "Північного потоку-2". Тож весь тягар буде перекладений саме на Москву, яка й повинна його нести.

У всякому разі Берлін повинен тісно координувати свої дії з ЄС, партнерами, такими як Україна, і з Вашингтоном. Таким чином, можна буде збудувати нову трансатлантичну довіру. А важкий камінь, який висить на шиї Німеччини, можна буде перетворити на цікавий підхід до стратегічних і конструктивних переговорів між Заходом і Сходом.

Історія "Північного потоку-2"

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Переклад: Лесь Димань