У березні радник з національної безпеки Джейк Салліван запропонував цю посаду Амосу Хохштейну.

Білий дім веде переговори про призначення спеціального представника, який очолить переговори щодо припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише ТСН з посиланням на видання Politico.

Помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван минулого місяця неофіційно запропонував на посаду спецпредставника Амоса Хохштайна, який минулого року залишив посаду директора наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Politico зазначає, що можливе призначення спецпредставника означає нову стратегічну спрямованість адміністрації Байдена. Повідомляється, що в Білому домі згодні щодо того, що питання "Північного потоку-2" вимагає більш пильної уваги, оскільки його будівництво вже майже завершилось.

Вашингтон одночасно хоче не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2" і не зіпсувати відносини з Німеччиною, яка лобіює цей проект. Якщо ж такого спецпредставника призначать, він займатиметься переговорами про те, як перешкодити будівництву "Північного потоку-2", не відштовхнувши при цьому ключового партнера США в Берліні.

Газопровід "Північний потік-2": що відомо

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французький Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90%.

США ввели проти "Північного потоку-2" низку санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній уже відмовилися від участі в проекті або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" суперечить енергетичній безпеці Європи і має потенціал підірвати інтереси України, Польщі та інших країн.

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Автор: Олег Давигора