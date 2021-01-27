Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що проект побудови газопроводу "Північний потік-2" є поганою угодою для Європи, але переглядатиме санкції попередньої адміністрації Дональда Трампа проти цього проекту.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні 26 січня, повідомляє сайт Білого дому.
"Президент продовжує вважати, що "Північний потік-2" є поганою угодою для Європи. Ми обізнані з тим, що попередня адміністрація запровадила нові обмеження на діяльність, пов'язану з трубопроводом відповідно до закону про асигнування на національну оборону, і ми переглядатимемо ті заходи", - заявила Псакі.
Також вона відзначила, що Байден очікує на продовження консультацій з європейськими партнерами з приводу "Північного потоку-2".
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Політика Байдена щодо "Північного потоку-2": що потрібно знати
20 січня Ентоні Блінкен, якого 26 січня затвердили на посаду державного секретаря США, заявив, що має намір обговорити з Байденом збереження санкцій проти російського проекту з побудови газопроводу "Північний потік-2".
19 січня Сполучені Штати запровадили санкції проти російської компанії KVT-RUS і визначали судно FORTUNA, що прокладало труби у Балтійському морі для добудови "Північного потоку-2", як заблоковане майно.
Історія "Північного потоку-2"
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall. Проект оцінюється в 9,5 млрд євро.
- Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".
- Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.
- За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.
- 4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".
- 4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.
- 6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".
- 9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.
- 29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".
- Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.
- Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.
- 18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля "Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
- 19 січня 2021 року російський "Газпром" заявив про те, що проект "Північний потік-2" може бути відкладено або призупинено.
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