Президент США очікує на продовження консультацій з європейськими партнерами з приводу "Північного потоку-2".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що проект побудови газопроводу "Північний потік-2" є поганою угодою для Європи, але переглядатиме санкції попередньої адміністрації Дональда Трампа проти цього проекту.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні 26 січня, повідомляє сайт Білого дому.

"Президент продовжує вважати, що "Північний потік-2" є поганою угодою для Європи. Ми обізнані з тим, що попередня адміністрація запровадила нові обмеження на діяльність, пов'язану з трубопроводом відповідно до закону про асигнування на національну оборону, і ми переглядатимемо ті заходи", - заявила Псакі.

Також вона відзначила, що Байден очікує на продовження консультацій з європейськими партнерами з приводу "Північного потоку-2".

Політика Байдена щодо "Північного потоку-2": що потрібно знати

20 січня Ентоні Блінкен, якого 26 січня затвердили на посаду державного секретаря США, заявив, що має намір обговорити з Байденом збереження санкцій проти російського проекту з побудови газопроводу "Північний потік-2".

19 січня Сполучені Штати запровадили санкції проти російської компанії KVT-RUS і визначали судно FORTUNA, що прокладало труби у Балтійському морі для добудови "Північного потоку-2", як заблоковане майно.

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Віталій Саєнко