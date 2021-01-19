Обмеження також стосуватимуться власника судна, компанії.

Сьогодні, 19 січня 2021 року, набувають чинності санкції США проти російського судна "Фортуна", яке бере участь у будівництві "Північного потоку-2".

Про це повідомляє німецька газета Handelsblatt.

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Раніше США попередили Німеччину та інших європейських партнерів про те, що введуть санкції.

За інформацією газети, санкції вводять в рамках закону "Про протистояння противникам Америки за допомогою санкцій", який прийняли в США у 2017 році. Обмеження також стосуватимуться власника судна, компанії.

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Олена Коваленко