Бізнесмен у бесідах із офіційними особами США намагався довести, що володіння газопроводом стане важелем впливу на мирні переговори з Росією.

Американський мільярдер Стівен Лінч, який має бізнес у Росії, звернувся до уряду США з проханням дозволити йому взяти участь у торгах за газопровід "Північний потік-2", якщо він буде виставлений на аукціон через банкрутство. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що бізнесмен у бесідах із офіційними особами США намагався довести, що володіння газопроводом стане важелем впливу на мирних переговорах з Росією, щоб припинити війну в Україні "та служити довгостроковим інтересам США".

За даними видання, ще в лютому Лінч звернувся до Міністерства фінансів США з проханням надати йому ліцензію, яка б могла дозволити йому вести перемовини щодо газопроводу з особами, які перебувають під американськими санкціями.

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"Лінч наголошував, що газопровід, який оцінюють приблизно в 11 мільярдів доларів, можна буде "купити за копійки". Він також припустив, що чимало інвесторів не братимуть участі в торгах через геополітику, а серед інших учасників торгів, імовірно, будуть російські маріонетки, китайські компанії або інші особи, що суперечать інтересам США", - пише ЗМІ.

Газопровід "Північний потік-2" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2022 року компанія, що експлуатує труби, повідомила про падіння тиску в трубопроводі "Північний потік-2". Увечері того ж дня було пошкоджено "Північний потік-1". Вибухи на глибині 80 метрів були настільки сильними, що вібрації навіть зафіксували сейсмічні вимірювальні прилади у Швеції.

Згодом стало зрозуміло, що витоки в трубопроводах могли бути спричинені лише вибухами.

Нещодавно видарння Spiegel повідомило, як слідчі вийшли на водолаза з України. На підозрюваного, ймовірно, вивела фотографія білого фургона, який потрапив на камеру автофіксації на острові Рюген перед диверсією на газогоні.

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