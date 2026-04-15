Росія продовжує продавати скраплений природний газ великому покупцю, - Reuters

Російська енергетична компанія "Газпром" здійснила другу після запровадження санкцій поставку скрапленого природного газу (СПГ) до Китаю із балтійського заводу "Портовая". Про це повідомляє Reuters.

За даними компанії LSEG, 25 січня газовоз "Валера", який раніше носив назву "Великий Новгород", завантажив партію на заводі "Портовая" та в середу доставив її до СПГ-терміналу в Бейхаї.

Reuters нагадує, що завод "Портовая", річна виробнича потужність якого сягає 1,5 млн тонн СПГ, розпочав роботу у вересні 2022 року. Постачання з підприємства було призупинено після запровадження додаткових санкцій США у січні 2025 року у відповідь на війну в Україні.

Відео дня

Після паузи першу партію із заводу було доставлено до терміналу в грудні минулого року. Зазначимо, що інше російське підприємство, яке перебуває під санкціями - "Арктик СПГ-2" - також здійснює постачання скрапленого газу до Бейхая.

До запровадження санкцій "Портовая" узимку здійснювала у середньому по два відвантаження щомісяця. Починаючи з березня 2025 року, окрім двох поставок до Китаю, підприємство також щомісяця направляє один вантаж до російського ексклаву Калінінград.

На ранніх етапах функціонування основну частину вантажів із заводу "Портовая" спрямовували до Туреччини та Греції.

Як Росія заробляє на торгівлі енергоресурсами

Раніше УНІАН повідомив, що доходи РФ від нафти злетіли до максимуму з початку війни проти України. Ціни на нафту суттєво піднялися через загострення конфлікту на Близькому Сході, що дало змогу Росії збільшити доходи.

Агентство Bloomberg писало, що ціни на російську нафту зросли до найвищого рівня за останні 13 років. Водночас можливості Москви скористатися глобальним зростанням цін на нафту обмежують українські удари по нафтовій інфраструктурі та НПЗ.

