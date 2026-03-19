У Кремлі поскаржилися на начебто атаки України на газову інфраструктуру 'Газпрому'

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, це загроза для критичної інфраструктури.

Кремль засудив те, що він назвав активізацією українських атак на газокомпресорні станції "Газпрому", які необхідні для експорту російського газу, зокрема, до Угорщини та Словаччини.

Агенство Reuters зазначає, що раніше "Газпром" повідомив про активізацію атак на три компресорні станції, які необхідні для роботи газопроводів "Турецький потік" і "Блакитний потік". За інформацією російського газового монополіста, атаки відбулися на цьому тижні, але всі вони були відбиті.

"З боку України не було жодних негайних коментарів з приводу атак", - додає видання.

Відео дня

Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що останні українські атаки створили додаткову загрозу для енергетичних ринків у період "екстремальної дестабілізації", спричиненої війною на Близькому Сході.

"Наші військові роблять усе можливе, щоб усунути цю загрозу. Але це загроза для критичної інфраструктури. Це загроза міжнародним енергетичним маршрутам. І в час, коли світові енергетичні ринки відчувають, м’яко кажучи, занепокоєння, такі безвідповідальні, необдумані дії київського режиму здатні ще більше дестабілізувати ситуацію", – заявив Песков.

Видання нагадує, що через газопроводи "Турецький потік" і "Блакитний потік" російський газ постачається до Туреччини, звідки частина його подається до європейських країн, зокрема до Угорщини, Словаччини та Сербії.

Атаки України на російську енергетику - останні новини

Українські дрони регулярно навідуються на російські енергетичні об’єкти. Дрони СБУ наприкінці вересня 2025 року вдруге за сім днів долетіли до Башкортостану й уразили нафтопереробний комплекс "Газпром Нафтохім – Салават". Внаслідок декількох влучань безпілотників ЦСО "А" СБУ на території заводу виникла пожежа.

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив про загрозу для всієї Росії від українських БПЛА. За його словами, наразі жоден регіон РФ не може почуватися в безпеці через атаки українських БпЛА. Зокрема він зазначив, що якщо раніше Урал був недосяжним для повітряних ударів з території України, то зараз це змінилося.

Державна Дума Росії визнала, що країна не має можливості захистити всю свою територію від ударів безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: