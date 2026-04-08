Доходи РФ від нафти злетіли до максимуму з початку війни проти України, - Bloomberg

Росія заробляє на експорті нафти більше, ніж будь-коли з початку війни в Україні.

Ціни на нафту різко зросли на тлі конфлікту на Близькому Сході, що дозволило Росії наростити доходи, попри українські удари дронів по експортній інфраструктурі РФ.

Видання Bloomberg пише, що Росія заробляє на експорті нафти більше, ніж будь-коли з початку війни в Україні. Цьому сприяли стрімке зростання цін і збільшення обсягу поставок. Загальна вартість експорту досягла максимуму з червня 2022 року.

За останні чотири тижні до 5 квітня експорт приносив у середньому 2,02 млрд дол. на тиждень. Це стало найвищим показником з червня 2022 року. Ціни на російську нафту марки Urals зросли п’ятий тиждень поспіль. Вони досягли 116 дол. за барель, що стало найвищим рівнем за останні 13 років.

Світові ціни на нафту підскочили до багаторічних максимумів через війну на Близькому Сході. Фактичне закриття Іраном Ормузької протоки заблокувало постачання понад 12 млн барелів нафти на добу з регіону Перської затоки. Це підкріпило попит на російську нафту.

Проте повною мірою скористатися високими цінами Кремлю заважають удари українських дронів по експортних портах на узбережжях Балтійського та Чорного морів. Зокрема, поставки нафти з порту Усть-Луга вже понад тиждень після атак заблоковані.

Водночас коротке перемир’я у конфлікті з Іраном, оголошене 7 квітня, спричинило падіння цін на нафту. Якщо домовленості збережуться і постачання через Ормузьку протоку відновляться, то доходи Москви можуть скоротитися.

За даними відстеження суден, за тиждень до 5 квітня Росія завантажила 20,88 млн барелів нафти на 28 танкерах. Цей значне зростанням порівняно з 16,62 млн барелів на 22 суднах попереднього тижня. В середньому поставки склали до 2,98 млн барелів на добу.

Агентство Bloomberg писало, що ціни на російську нафту піднялися до найвищого рівня за останні 13 років, оскільки в РФ скористалися глобальним зростанням цін на нафту, яке повʼязано з війною в Ірані.

Раніше видання The New York Times писало, що Україна готує Росії "нафтовий апокаліпсис", ігноруючи застереження Заходу. Лише за минулий місяць Київ взяв на себе відповідальність за 10 масштабних атак. Найзначнішими стали удари по балтійських портах Усть-Луга та Приморськ, через які проходить близько 40% морського експорту російської нафти.

