"Нафтогаз України" як і раніше продає газ за ціною 7,96 грн за кубометр / фото УНІАН, Володимир Гонтар

Газопостачальні компанії України оприлюднили ціни на газ на листопад.

Про це повідомляє "ГазПравда".

Читайте такожНКРЕКП зробила заяву щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу

"Нафтогаз України" як і раніше продає газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Таку ж ціну виставили "Газпостачсервіс" і "Тернопільоблгаз збут". Стільки ж платитимуть і споживачі, яким газ тимчасово продає постачальник "останньої надії".

Скриншот "ГазПравда"

Найнижчі ціни:

ETG.UA -7,799 грн за кубометр;

Neogas - 7,80 грн; 

Евода Трейд КП "Луцькводоканал" - 7,88 грн;

"Черкасигаз збут" та "Уманьгаз збут" - 7,89 грн.

Найвищі ціни:

Житомирська обласна енергопостачальна компанія - 13,5 грн за кубометр;

Херсонська обласна енергопостачальна компанія-13,5 грн за кубометр.

Середня ціна:

Більшість компаній встановили ціни до 9 грн за кубометр.

Тарифи: що необхідно знати

Газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.

Таким чином, середній тариф на розподіл по країні може зрости з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

26 жовтня 2021 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зробила заяву щодо можливого зростання тарифів на Розподіл газу.

Автор: Олена Коваленко