Середній тариф на розподіл по країні може зрости з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м

Газопостачальні компанії України оприлюднили ціни на газ на листопад.

Про це повідомляє "ГазПравда".

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"Нафтогаз України" як і раніше продає газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Таку ж ціну виставили "Газпостачсервіс" і "Тернопільоблгаз збут". Стільки ж платитимуть і споживачі, яким газ тимчасово продає постачальник "останньої надії".

Найнижчі ціни:

ETG.UA -7,799 грн за кубометр;

Neogas - 7,80 грн;

Евода Трейд КП "Луцькводоканал" - 7,88 грн;

"Черкасигаз збут" та "Уманьгаз збут" - 7,89 грн.

Найвищі ціни:

Житомирська обласна енергопостачальна компанія - 13,5 грн за кубометр;

Херсонська обласна енергопостачальна компанія-13,5 грн за кубометр.

Середня ціна:

Більшість компаній встановили ціни до 9 грн за кубометр.

Тарифи: що необхідно знати

Газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.

Таким чином, середній тариф на розподіл по країні може зрости з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

26 жовтня 2021 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зробила заяву щодо можливого зростання тарифів на Розподіл газу.

Автор: Олена Коваленко