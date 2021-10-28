Газопостачальні компанії України оприлюднили ціни на газ на листопад.
Про це повідомляє "ГазПравда".
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"Нафтогаз України" як і раніше продає газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Таку ж ціну виставили "Газпостачсервіс" і "Тернопільоблгаз збут". Стільки ж платитимуть і споживачі, яким газ тимчасово продає постачальник "останньої надії".
Найнижчі ціни:
ETG.UA -7,799 грн за кубометр;
Neogas - 7,80 грн;
Евода Трейд КП "Луцькводоканал" - 7,88 грн;
"Черкасигаз збут" та "Уманьгаз збут" - 7,89 грн.
Найвищі ціни:
Житомирська обласна енергопостачальна компанія - 13,5 грн за кубометр;
Херсонська обласна енергопостачальна компанія-13,5 грн за кубометр.
Середня ціна:
Більшість компаній встановили ціни до 9 грн за кубометр.
Тарифи: що необхідно знати
Газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.
Таким чином, середній тариф на розподіл по країні може зрости з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.
26 жовтня 2021 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зробила заяву щодо можливого зростання тарифів на Розподіл газу.