Республіканці вимагають скасувати санкційні пільги, які адміністрація Байдена ввела щодо компанії-оператора "Північного потоку-2".

Група сенаторів-республіканців вимагає від Адміністрації президента США Джо Байдена введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в листі міністру фінансів США, передає Bloomberg.

"Трубопровід природного газу "Північний потік-2" безпосередньо завдає шкоди інтересам національної безпеки США, а також наших союзників і партнерів", - йдеться в листі сенаторів до міністра фінансів Джанет Йеллен.

"Якщо проект буде завершено, він посилить зловмисний вплив Володимира Путіна на Європу, піддасть небезпеці Україну і заохотить Росію до подальшої агресії", - йдеться в листі.

Республіканці вимагають скасувати санкційні пільги, які адміністрація Байдена ввела щодо компанії-оператора "Північного потоку-2".

Вони погрожують заблокувати на слуханнях в Комітеті з банківської діяльності кандидатури Брайана Нельсона і Елізабет Розенберг, які були запропоновані на посади з контролю виконання санкцій.

"Ми закликаємо вас змінити курс щодо "Північного потоку-2" і приєднатися до нас у справі захисту Конгресом європейських союзників і партнерів від зловмисної російської агресії", – йдеться в листі.

Свої підписи поставили всі 12 республіканських членів банківського комітету Сенату.

Читайте такожУ Європарламенті виступили проти угоди США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Увечері 21 липня стало відомо про досягнення домовленостей між США і Німеччиною щодо запуску "Північного потоку-2" без введення американських санкцій.

Згідно з умовами угоди, сторони обіцяють контролювати дії РФ, щоб та не використала "Північний потік-2" у власних політичних цілях.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори з цього питання повинні початися якомога швидше, але не пізніше 1 вересня.

Німеччина і США будуть заохочувати і підтримувати інвестиції в зелений фонд для України мінімум на 1 мільярд доларів США.

Однак Україні це не сподобалося. Разом з Варшавою Київ опублікував спільну заяву, в якій країнам нагадали про злочини РФ в Європі, зокрема про окупацію Донбасу і Криму. На думку дипломатів, ЄС таким рішенням лише загострить дії Росії.

Крім того, Кулеба зазначив, що Україна хоче більш сильних формулювань щодо своєї безпеки в Угоді. Також глава МЗС дорікнув, що Київ не залучали до підготовки тексту документа.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже існуючим "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Денис Прядко