Сполучені Штати та Німеччина наполягають на тому, щоб транзит газу через Україну тривав після 2024 року.

США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію.

Текст документу був опублікований на сайті німецького МЗС, повідомляє ТСН.

Декларація має назву "Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей".

У ній зазначається, що країни несуть відповідальність за агресію Росії проти України.

"США та Німеччина рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України та європейський шлях, яким вона пішла. Сьогодні ми підтверджуємо, що вживатимемо заходи проти російської агресії та російської руйнівної діяльності в Україні та за її межами", - сказано у заяві.

Також Німеччина поообіцяла активізувати свої зусилля у Нормандському форматі, щоб забезпечити реалізацію Мінських угод.

США та Німеччина зобов'язуються працювати разом для реагування на російську агресію та деструктивну діяльність РФ, у тому числі на російські спроби використовувати енергію як зброю.

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"Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинити подальші агресивні дії проти України, Німеччина діятиме на національному рівні та закликатиме Європейський Союз до ефективних заходів, включаючи санкції, які обмежуватимуть спроможності Росії щодо експорту до Європи в енергетичному секторі, в тому числі що стосується газу, а також застосуватиме ефективні заходи в інших економічно важливих сферах", - йдеться у декларації.

Країни хочуть, щоб РФ не використовувала газогін для досягнення агресивних політичних цілей. Вони виступають на підтримку енергетичної безпеки України, Центральної та Східної Європи.

США і Німеччина погоджуються, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

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Крім того, Німеччина та США будуть заохочувати та підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України щонайменше на 1 млрд. доларів США.

Німеччина спочатку додасть до фонду не менше 175 мільйонів доларів в якості гранту і буде працювати над збільшенням своїх внесків в найближчі роки, стверджується в декларації.

Німеччина продовжуватиме сприяти двостороннім енергетичним проектам з Україною, зокрема у сферах відновлюваних джерел енергії та енергоефективності, а також підтримку поступового відмови від вугілля. Німеччина призначить спецпредставника для просування двосторонніх енергетичних проектів з Україною і виділить йому 70 млн доларів.

Сполучені Штати планують просувати ініціативу за допомогою технічної та стратегічної допомоги відповідно до цілей Фонду.

Німеччина має запустити пакет заходів стійкості для України, який підтримає енергетичну безпеку України. Це містить зусилля по забезпеченню і підвищенню можливостей для реверсу газу в Україну з метою повного захисту України від потенційних майбутніх спроб Росії скоротити поставки газу в країну.

Крім того, Німеччина обіцяє допомогти Україні у кібербезпеці, підтримати зусилля з реформування українського енергетичного сектору та допомогти розробити варіанти модернізації українських газотранспортних систем.

Як повідомляв УНІАН, Україна ініціювала консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Це зробили після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною та США.

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Автор: Олег Давигора