За словами міністра, українська сторона буде розмовляти з США та Німеччиною з цього приводу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона хотіла б, щоб формулювання щодо безпеки для України у спільній заяві Німеччини і США стосовно "Північного потоку-2" були сильніші.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сійярто пресконференції в Києві.

"Наша позиція на американсько-німецьку заяву викладена у українсько-польській заяві, яка була вчора розповсюджена, і ми наразі маємо багато запитань до того, як американсько-німецька домовленість здатна зменшити безпекові ризики для України і для країн Центральної Європи, пов’язані із запуском "Північного потоку – 2", - заявив він.

За словами міністра, українська сторона буде розмовляти з США та Німеччиною з цього приводу.

Читайте такожБайден про рішення США щодо "Північного потоку-2": неможливо було зупинити"Ми завжди чесно казали, що для нас "Північний потік – 2" насамперед є безпековим питанням, і ми б хотіли, щоб формулювання в американсько-німецькій заяві стосовно безпеки були сильнішими", - наголосив він.

Водночас голова МЗС України додав, що частина спільної заяви США та Німеччини, яка стосується економічного блоку, наразі вивчається.

"Що стосується економічного блоку цієї заяви – ми вивчаємо все, що там викладено, ті пропозиції, які зроблені. Ми будемо готові представити нашу позицію, коли комплексно і детально проаналізуємо те, що запропоновано", - додав він.

Проте, за словами Кулеби, є фундаментальна проблема, яка пов’язана з тим, що наразі незрозуміло, чи готова Росія виконувати належним чином свої зобов’язання і свою частину, коли йдеться про енергетичну безпеку України та про збереження ролі України, як транзитної держави.

"США з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але всі ми з вами розуміємо, що головним бенефіціаром тієї кризи, яку створив "Північний потік -2", є РФ. І це головна проблема і головне запитання, відповіді на яке наразі немає і над нею потрібно працювати", - резюмував він.

Сьогодні, 22 липня, посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "Зелений фонд" для України і заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна ініціює консультації з Європейською Комісією та Німеччиною через загрозу безпеці, яку створює газопровід "Північний потік-2".

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід" Північний потік-2 " побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Автор: Костянтин Гончаров