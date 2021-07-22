Україна і Польща закликають США і Німеччину адекватно поставитися до кризи безпеки в регіоні Центральної та Східної Європи, єдиним вигодонабувачем якого є Росія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважають недостатніми пропозиції Сполучених Штатів Америки та Федеративної Республіки Німеччина для мінімізації загроз, які створює газопровід "Північний потік-2".

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС України та Польщі.

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"Рішення про будівництво "Північного потоку-2", схвалене у 2015 році через лічені місяці після вторгнення Росії та незаконної анексії української території, створило політичну кризу і кризу безпеки, а також кризу довіри в Європі", - наголошується в заяві.

"Зараз ця криза значно поглиблює відмову від спроб зупинити запуск газопроводу", - заявляють міністри.

Кулеба і Рау вважають, що таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи в цілому, а також "воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпеку в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО і ЄС".

"Будь-яка гідна довіри спроба відновити баланс безпеки в регіоні повинна враховувати можливі негативні ризики в трьох сферах: політичній, військовій та енергетичній. Вона повинна також бути демократичною, передбачати на етапі узгодження домовленості переговори з урядами країн, які найсильніше відчувають на собі негативні наслідки "Північного потоку-2", - йдеться в заяві.

"На жаль, актуальні пропозиції щодо заповнення дефіциту безпеки, який утворюється, не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює "Північний потік-2". Ми закликаємо Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до кризи безпеки в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якого є Росія", - зазначили міністри.

Крім того, сказано, що Україна і Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", поки не будуть розроблені рішення для подолання кризи безпеки, підтримки країн в їх прагненнях стати членами західних демократичних інститутів, мінімізації загроз миру та енергетичній безпеці.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

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Автор: Віталій Саєнко