Україна наполягатиме на необхідності санкцій проти оператора "Північного потоку-2".

Україна наполягатиме на необхідності введення санкцій проти оператора проекту "Північний потік-2", що не дасть можливості почати транспортування газу по трубопроводу.

Про це повідомляє прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", посилаючись на інформацію голови правління компанії Юрія Вітренка під час прес-конференції у Вашингтоні.

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Він вважає, що зараз є достатньо інструментів, щоб зупинити "Північний потік-2".

"Для того, щоб цей газопровід запрацював, має бути оператор – він має бути сертифікований за європейськими правилами. Потім європейські компанії бронюють потужності у цього оператора і можуть отримувати газ через газопровід. Так от, якщо оператор газопроводу буде під санкціями - а я ще раз підкреслюю, 100% Nord Stream AG належить "Газпрому", тому цілком нормально накладати санкції на такого оператора, який фактично є геополітичною зброєю в руках Росії. Якщо будуть накладені санкції на цього оператора, європейські компанії не стануть бронювати потужності цього газопроводу і не будуть отримувати газ через нього", – сказав Вітренко.

Голова правління "Нафтогазу" підкреслив, що останні переговори свідчать про значну підтримку позиції України серед американських сенаторів і конгресменів.

"Вони поділяють нашу заклопотаність щодо того, що цей проект є реальною загрозою для безпеки України. Вони поділяють нашу стурбованість щодо того, що цей проект несе корупцію в Європу, він розділяє Європу. І це, своєю чергою, також становить загрозу для всього світового порядку. Вони готові підтримувати нас, Україну, на нашому шляху боротьби проти цього проекту. Саме тому ми вважаємо цей візит дуже вдалим", – сказав Вітренко.

Глава компанії також вважає, що спільна заява американської адміністрації та німецького уряду не розв'язує питання безпеки для України.

"Ми бачимо, що проблеми та виклики, що стоять перед Україною, насамперед у сфері безпеки, залишаються, принаймні поки, без відповіді. Тому ми продовжуємо пояснювати, що поки Росія, Путін використовує газ, як геополітичну зброю – до тих пір американські санкції без винятків повинні бути застосовані, зокрема, щодо Nord Stream AG і іншим ключовим учасникам цього проекту", – зазначив він.

Вітренко додав, що питання загроз, створюваних запуском "Північного потоку-2", буде обговорюватися в ході візиту президента Володимира Зеленського в США в кінці серпня.

"Візит президента України пана Зеленського до США 30 серпня, це запропонована американською стороною дата – ми сподіваємося і розраховуємо на те, що ця зустріч буде дуже плідною. В українського президента буде прекрасна можливість пояснити його американському колезі загрози, які створює "Північний потік-2", - сказав голова правління "Нафтогазу".

Переговори щодо "Північного потоку-2": що необхідно знати

21 липня посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки та спільних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв в якості зброї проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "Зелений фонд" для України та заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона хотіла б, щоб формулювання щодо безпеки для України у спільній заяві Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" були сильнішими.

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Ганна Бредіхіна