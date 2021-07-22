При цьому Україна продовжує діалог з міжнародними партнерами щодо бачення шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ та посилення енергетичної стійкості України.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна не брала участі у підготовці домовленості США і Німеччини щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини", - наголосив Ніколенко.

Водночас, за його словами, "ми продовжуємо діалог з усіма нашими партнерами щодо бачення шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ та посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом".

Читайте такожБайден про рішення США щодо "Північного потоку-2": неможливо було зупинити"Немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія. Відповідно ми вважаємо, що США та Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз Північного потоку - 2", - заявив речник.

Сьогодні, 22 липня, посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "Зелений фонд" для України і заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна ініціює консультації з Європейською Комісією та Німеччиною через загрозу безпеці, яку створює газопровід "Північний потік-2".

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Автор: Віталій Саєнко