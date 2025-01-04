Без опалення та гарячої води лишилися півтори тисячі багатоповерхівок у регіоні.

Залишившись без блакитного палива після того, як 1 січня Україна припинила транзит газу через свою територію, у невизнаному Придністров’ї взялися обігрівати приміщення дровами. Як заявив лідер регіону Вадим Красносельський, "запаси поки що є".

За його словами, без опалення та гарячої води лишилися півтори тисячі багатоповерхівок, без газу - майже 72 тисячі приватних домоволодінь. Також відключено 150 газових котелень, два великі соціальні об'єкти переведені на обігрів за допомогою дизельного палива.

"Практично повна газифікація республіки - один із приводів для заслуженої гордості: ми прагнули до 100% охоплення населення цим благом цивілізації. Але сьогодні з вдячністю згадуємо тих, хто зводив житло з пічним опаленням", - зазначив Красносельський.

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Він розповів, що люди в сільській місцевості розконсервували й розпалили печі, а також у кожному районі відкрито пункти реалізації твердого палива. Також, за інформацією очільника регіону, почали роботу пункти обігріву, які "є у всіх містах та районах республіки".

Придністров’я без газу: останні новини

1 січня на тлі припинення транзиту російського газу через Україну у невизнаному Придністров’ї оголосили про масові відключення газу і тепла. Від газопостачання від’єднали, зокрема, котельні, які забезпечують опалення, приватні будинки, багатоквартирні будинки з автономним опаленням.

Також у регіоні оголосили надзвичайний економічний стан на 30 діб через можливу гуманітарну катастрофу у зв’язку з припиненням транзиту росыйського газу через Україну.

Самопризначена влада Придністров’я відмовилася від європейського газу і навіть від гуманітарної допомоги від Заходу в умовах комунальної катастрофи, спричиненої зупинкою поставок газу з РФ. Як пишуть західні ЗМІ, ймовірно, відмова була не власною ініціативою сепаратистів, а розпорядженням із Москви.

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