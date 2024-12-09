Режим надзвичайного стану планується на 30 діб.

Влада невизнаного Придністров’я готується оголосити надзвичайний економічний стан через ризик припинення постачання в регіон російського газу, який пов’язаний із небажанням України продовжувати контракт на транзит з 2025 року. Лідер Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня підписав відповідний указ, який ще має затвердити законодавчий орган, повідомляє молдовське видання Newsmaker.

Режим надзвичайного економічного стану передбачений на 30 діб.

Документ передбачає зокрема раціональне використання газу й інших енергоресурсів, заборону на експорт енергоресурсів, обмеження на окремі види фінансової та економічної діяльності, включно з переміщенням товарів, фінансових коштів і наданням послуг.

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Що відомо про транзит російського газу через Україну

Загроза припинення постачання російського газу у Придністров’я пов’язана з небажанням України продовжувати контракт на транзит російського газу до європейських країн з нового 2025 року.

Про те, що транзиту російського газу через Україну в 2025 році може не бути, натякав і президент Росії Володимир Путін.

Російська економіка може зазнати нищівного удару після зупинки транзиту газу через Україну в Європу. Монополіст "Газпром", як і бюджет РФ, може втратити мільярди.

Колишній гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у коментарі УНІАН зазначив, що транзит газу через Україну - це третина загального експорту "Газпрому" в ЄС.

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