Газ, тепло і гаряча вода з 1 січня не постачатимуться мешканцям регіону.

На тлі припинення транзиту російського газу через Україну у невизнаному Придністров’ї мешканців попередили про відключення газу і тепла. Про це повідомляють пресслужба ТОВ "Тираспольтрансгаз-Придністров’я" і NewsMaker.

"Тираспольтрансгаз-Придністров’я" назвало, зокрема, об’єкти, які мають від’єднати від газопостачання. Це котельні, які забезпечують опалення, приватні будинки, багатоквартирні будинки з автономним опаленням.

Заявлені дата і час відключення - 1 січня 2025 року, 12-та година за місцевим часом.

Відео дня

Також додають, що у багатоквартирних будинках газ для приготування їжі буде доступний лише до зниження тиску в мережі до критичного рівня.

Крім того, "Тирастеплоенерго" повідомило, що у Придністров’ї із 7-ї години ранку припинили подачу тепла і гарячої води у житлові будинки. Виняток - лікарні і соціальні заклади.

Транзит російського газу через Україну і ситуація у Молдові та Придністров’ї

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування природного газу з РФ через власну газотранспортну систему. Як зазначили в Міненерго, відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки, і про це в установленому порядку проінформували міжнародних партнерів.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан наказав уряду почати підготовку до можливої націоналізації "Молдовагазу". 50% компанії належить російському газовому монополісту "Газпрому", який зупинив постачання газу в країну. "Молдовагаз" транспортув російський газ у невизнане Придністров'я, де його використовують для вироблення дешевої електроенергії.

У Молдові на 60 днів запровадили надзвичайний стан в енергетиці через припинення постачання російського газу через Україну, оскільки це може призвести до гуманітарної кризи в регіоні. Надзвичайний економічний стан на 30 діб запровадили й у невизнаному Придністров’ї.

Вас також можуть зацікавити новини: