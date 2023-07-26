Регулятор погодив умови для торгівлі електрикою між Україною і Румунією.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила розподіл доходів від управління обмеженнями на кордоні між операторами систем передачі України та Румунії, що відкриває можливості для торгівлі електрикою.

Як повідомляє пресс-лужба регулятора, відповідно до умов проекту Договору між ОСР двох країн передбачається, що дохід (без ПДВ) від управління обмеженнями на кордоні між Україною та Румунією розподіляється між НЕК "Укренерго" та C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. у співвідношенні 50% на 50%.

"Ухвалене рішення дозволить врегулювати проведення експортно-імпортних операцій електричною енергією через транскордонний переток за напрямом Україна – Румунія", - йдеться у повідомленні регулятора.

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Також, це допоможе стабілізувати енергосистему, оскільки створює умови для імпорту електроенергії з Румунії у дефіцитні години доби та експорту до Румунії у години, в які наявний профіцит електричної енергії.

Експорту електроенергії

Дозволена максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з України та Молдови до Європи наразі становить 400 МВт, а для імпорту - 1200 МВт.

З жовтня 2022 року енергосистема України зазнала значних пошкоджень через російські обстріли, що призвело до серйозного дефіциту в енергосистемі та необхідності застосовувати стабілізаційні відключення.

У зв'язку з цим, Україна змушена була припинити експорт електроенергії у європейські країни. Проте, з лютого цього року, дефіцит електроенергії в Україні був усунений, і було прийнято рішення щодо відновлення експорту електроенергії.

Починаючи з 12 квітня, Україна знову почала експортувати електроенергію до Молдови та Польщі.

З 17 квітня, Україна розпочала експорт електрики до Словаччини, однак 21 квітня його призупинили.

12 липня 2023 року Україна вперше отримала електроенергію з Польщі по відновленій лінії. Таким чином, енергосистема отримала додаткові 800 мегават потужності.

Але вже 21 липня стало відомо, що "Укренерго" відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину.

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