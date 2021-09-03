Регулятор нагадав, що тарифи, які регулюються державою, не повинні допускати перехресного субсидування між споживачами.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вважає за необхідне підвищити ціни на електроенергію для населення до економічно обґрунтованих для того, щоб збалансувати ситуацію на ринку електрики.

Про це регулятор повідомив у відповіді на запит УНІАН.

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Регулятор нагадав, що, відповідно до закону "Про ринок електричної енергії", ціни та тарифи, які регулюються державою, не повинні допускати перехресного субсидування між споживачами.

"Отже, НКРЕКП вважає за необхідне і першочергове приведення фіксованих цін для побутових споживачів до економічно обґрунтованого рівня", - сказано у відповіді.

На думку Нацкомісії, це дозволить знизити фінансове навантаження на держпідприємства НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго", на яких покладені спеціальні зобов'язання (ПСО) щодо забезпечення населення дешевою електроенергією, а також забезпечити ліквідацію перехресного субсидування.

У НКРЕКП зазначили, що на сьогодні "перехідна" модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії, яка передбачає можливість цих двох держкомпаній безпосередньо продавати електроенергію постачальникам універсальних послуг для потреб населення, виключивши "гарантованого покупця", не застосовується. Це пов'язано з тим, що Кабінет міністрів регулярно вносить зміни, що відтерміновують набуття чинності цього механізму.

"НКРЕКП багато разів вказувала на те, що така "перехідна" модель є фінансово дієвою і дозволила б збалансувати діяльність виробників електричної енергії, гарантовано забезпечити населення необхідними обсягами електричної енергії та стабілізувати роботу постачальників універсальних послуг, що в цілому матиме позитивний вплив і економічно збалансоване розв'язання фінансових проблем на ринку", - вважає регулятор.

При цьому прес-служба підкреслила, що Нацкомісія не має повноважень встановлювати тарифи на електроенергію для населення, але бере участь у розробці механізму ПСО.

Тарифи на електроенергію: що необхідно знати

11 серпня Кабмін зафіксував ціну електроенергії для побутових споживачів на рівні 1,44 грн за кВт-год при обсязі споживання не більше 250 кВт-год на місяць включно з 1 жовтня 2021 року до 30 Квітня 2022 року.

При цьому для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт-год на місяць ціна залишиться на рівні чинного до цього тарифу в 1,68 грн за кВт-год за весь обсяг споживання.

До цього уряд неодноразово продовжував термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії, і в тому числі фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год.

Ціни на електроенергію для населення в Україні залишаються низькими та регульованими за рахунок механізму спецзобов'язань (ПСО) на ринку електроенергії. При цьому, вартість електрики для промислових споживачів у 2-3 рази вище і перевищує 4 грн за кВт-год. Таку ситуацію і називають перехресним субсидуванням, коли для одних споживачів енергоресурс дорожче, ніж для інших. Це, своєю чергою, відбивається на цінах товарів і послуг.

Автор: Ганна Бредіхіна