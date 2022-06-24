У країнах Євросоюзу близько 24% всього енергетичного балансу становить газ.

Лідери ЄС планують обговорити на саміті в п'ятницю енергетичну кризу, спровоковану Росією через введені санкції проти країни.

Про це повідомляє Reuters.

Лідери 27-ми країн Європейського Союзу, згідно з проектом заяви саміту, з яким ознайомилося агентство, покладуть провину на Росію за стрімке зростання інфляції й уповільнення глобального зростання через війну в Україні.

Після безпрецедентних західних санкцій, введених у зв'язку з вторгненням, десяток європейських країн постраждали від скорочення поставок газу з Росії, що спровокувало гарячкові пошуки альтернативних джерел поставок по всьому блоку.

"Це тільки питання часу, коли росіяни закриють всі поставки газу", — заявив один представник ЄС перед п'ятничними переговорами.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек попередив, що його країна зіткнеться з нестачею газу, якщо російські поставки залишаться такими ж низькими, як зараз, і деякі галузі промисловості доведеться закрити взимку.

Італійські газети повідомили в п'ятницю, що Рим закликав лідерів ЄС знову зібратися на зустріч в середині липня, щоб обговорити можливе обмеження цін на російський газ, на чому наполягає прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Згідно з п'ятничним проектом, лідери звернуться до виконавчої влади ЄС з проханням запропонувати рішення з енергопостачання у відповідь на те, що Москва "озброює" імпорт газу.

Вони також підкреслять, що їхні економіки залишаються фундаментально сильними, і пообіцяють залишатися єдиними у відповідь на виклики, пов'язані з війною.

У своїй заяві лідери вимагатимуть, щоб Єврокомісія (ЄК) прагнула забезпечити енергопостачання за доступними цінами.

ЄК досі не представила ніяких пропозицій, оскільки це питання дуже складне і викликає розбіжності, а деякі країни вважають, що імпортна ціна може зруйнувати ринок і погіршити ситуацію, пише агентство.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня стало відомо, що європейські країни через скорочення поставок з РФ використовують запаси газу на зиму.

За даними президента ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% від усього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу, і 40% цього імпорту – це російський газ.

Росія вже зупинила постачання газу до Польщі, Болгарії, Фінляндії та Нідерландів, які відмовилися платити за нього в рублях.

22 червня голова Міжнародного енергетичного агентства (ІЕА) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку може повністю перекрити постачання газу.

Вас також можуть зацікавити новини: