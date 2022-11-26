За його даними, росіяни знову намагатимуться нападати на українську енергосистему.

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім закликав українців подбати про запаси води та зарядити павербанки. За його даними, росіяни знову атакуватимуть українську енергосистему.

"Чекаємо, що нехороші люди знову будуть нападати на нашу електрику. Ми готові захищатись. Готуємо інформацію щодо води де і як можна бути знайти. Звертаюсь до всіх - зробіть собі запас води, зарядіть павербанки, подумайте, що стосується зв'язку, домовитесь з родичами, що робити, якщо його не буде", - заявив Кім у відеозверненні.

Голова ОВА також закликав волонтерів сфокусуватися на закупівлях дизель-генераторів, щоб необхідну допомогу змогли отримати люди, які цього потребують.

Відео дня

"Росіяни продовжують погрожувати, що будуть нападати на нашу енергосистему, ми маємо бути готовими", - зазначив Кім.

Блекаут в Україні: загрожує чи ні

Росія завдає масованих ракетних атак по енергооб'єктах України, починаючи з 10 жовтня 2022 року. 15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми нашої країни з початку повномасштабної війни.

19 листопада Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову завдала масованого удару по енергосистемі України. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пережила блекаут. Наразі багато користувачів все ще без електро- та водопостачання.

Українців попередили, що за умови продовження ворожих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури планові та аварійні відключення електроенергії в Україні можуть стати частішими та довшими.

22 листопада гендиректор енергопостачальної компанії YASNO (субхолдинг ДТЕК) Сергій Коваленко назвав малоймовірним виникнення в Україні "енергетичного апокаліпсису".

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