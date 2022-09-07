У документі також пропонується обов'язкова мета скорочення споживання електроенергії на 5% в години пікових цін.

Єврокомісія працює над обмеженням ціни електроенергії, виробленої з відмінних від газових джерел енергії, на рівні 200 євро за мегават (МВт) в спробах пом'якшити вплив газової кризи на споживачів в ЄС.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на проект документа.

Так, Європейська комісія рекомендуватиме державам-членам ЄС обмежити ціну на електроенергію, вироблену без використання газу, на рівні 200 євро за МВт і стягувати податки з доходів, якщо ринкові ціни перевищуватимуть цю стелю. Надлишкові доходи будуть перерозподілені на допомогу компаніям і домогосподарствам.

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Поточна спотова ціна на електроенергію в Німеччині, яка виступає регіональним орієнтиром, перевищує 450 євро за МВт-год. Оптові ціни на електроенергію різко зросли, тому що вони прив'язані до ціни газу, незалежно від того, виробляється електроенергія з газу чи в інший спосіб. Ціни на газ приблизно в 10 разів вищі, в порівнянні з середніми показниками за останнє десятиліття.

Таке обмеження буде імітувати "показники роботи ринку, яких можна було б очікувати, якби глобальні ланцюги поставок функціонували нормально, а енергетика не ставала б зброєю через створення збоїв в поставках газу", йдеться в документі ЄК.

Крім того, в ЄК вважають, що обмеження ціни має бути досить високим, щоб не перешкоджати майбутнім інвестиціям в негазовидобувні технології. У документі також пропонується обов'язкова мета скорочення споживання електроенергії на 5% в години пікових цін.

Експорт електроенергії:

Українська енергосистема з 16 березня 2022 року працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

З 30 червня Україна почала комерційний експорт електроенергії в ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія.

З кінця червня обсяг комерційного експорту електроенергії в ЄС становить 100 МВт.

7 липня розпочався експорт електроенергії до Словаччини. Загальний обсяг комерційного експорту з кінця червня становить 100 МВт.

28 липня оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) дозволили збільшення експорту української електроенергії в Європу до 250 МВт.

2 вересня Україна збільшила експорт державної електроенергії.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

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