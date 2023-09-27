Вони можуть заздалегідь створити відповідні умови, щоб спровокувати інцидент на станції.

Росіяни можуть створити умови для ядерного інциденту після деокупації Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Про це міністр енергетики зазначив під час зустрічі з главою делегації Європейського Союзу, заступником Генерального директора з питань енергетики Єврокомісії Массімо Гарріба, у межах 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні.

Галущенко звернув увагу партнерів на те, що ситуація довкола окупованої росіянами Запорізької АЕС є досить напруженою і становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не тільки України, але і всього європейського континенту.

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"На сьогодні практично не існує міжнародного досвіду і протоколів відновлення роботи АЕС після збройних конфліктів, тому ситуація на ЗАЕС є унікальною і потребує особливої уваги", - зазначив він.

Міністр висловив занепокоєння, що росіяни можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації ЗАЕС. Аби не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об'єкті і переконається у безпечності повернення АЕС в експлуатацію.

Очільник Міненерго також наголосив, що, обстрілюючи об’єкти української енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання й інших атомних станцій, Росія створює додаткові ядерні загрози для світу.

"Відповідні дії РФ є ядерним тероризмом і вимагають рішучої реакції цивілізованого світу", - підкреслив Галущенко.

Мешканцям Енергодару дали поради на випадок, якщо ЗАЕС підірвуть

Раніше науковий співробітник Інституту газу НАН України кандидат технічних наук Костянтин Сімейко порадив, що слід робити мешканцям Енергодару у разі настання аварії на Запорізькій АЕС.

Він виокремив необхідне: не виходити з дому перші дні аварії, заздалегідь зробити необхідні запаси води та їжі, при найгіршому сценарії - заклеїти вікна.

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