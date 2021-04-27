Раніше "Академік Черський" кілька разів наближався до місця будівництва трубопроводу, проте потім йшов в російські води.

Російське судно "Академік Черський" почало укладання труб для газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії. Баржа "Фортуна" також продовжує трубоукладку.

Про це повідомляє компанія-оператор проекту Nord Stream 2 AG.

Читайте такожМеркель розповіла, що чекає на Україну після запуску "Північного потоку-2"

"Після успішного проходження морських випробувань судно "Академік Черський" приступило сьогодні до трубоукладальних робіт у виключній економічній зоні Данії. Баржа "Фортуна" продовжує трубоукладку", - йдеться в повідомленні.

Судно "Академік Черський"

Судно "Академік Черський" було закладено у 2007 році на верфі в Китаї, добудовано в Сінгапурі. Проект розроблений норвезькою компанією Vik-Sandvik. Первісна назва судна - Jascon-18. У 2015 році судно куплено структурами "Газпрому" за 1 млрд доларів і перейменовано.

"Академік Черський" кілька разів наближався до місця будівництва трубопроводу, проте потім йшов в російські води.

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі в проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишатися транзитною країною російського газу в Європу, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко