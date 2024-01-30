Експорт російської нафти за минулий тиждень впав до восьмитижневого мінімуму.

Морські перевезення нафти з РФ знову знизилися минулого тижня до двомісячного мінімуму, оскільки постачання з російського тихоокеанського порту до Азії були зупинені на п'ять днів сильними вітрами та низькими температурами, повідомляє агентство Bloomberg.

З російських портів за останні 4 тижні було відправлено близько 3,09 мільйонів барелів нафти на день, згідно з даними відстеження танкерів, які зібрав Bloomberg. Це близько на 250 000 барелів на день менше, ніж за 4 тижні до 21 січня.

Тижневий середній показник знизився приблизно на 120 000 барелів на день, до двомісячного мінімуму у 2,8 мільйона барелів. Експорт постраждав від шторму, який завадив роботі порту у Козьміно (селище у Приморському краї Росії), а також від чотириденних технічних робіт в балтійському порту Усть-Луга, де завантаження нафти було перерване ударом українських безпілотників по сусідньому нафтопереробному заводу.

Відео дня

Втім, російська нафта, призначена для азійських покупців, продовжує йти через Червоне море, попри напади хуситів з Ємену на торгові судна.

На Близькому Сході хусити запевнили Росію та Китай, що готові забезпечити безпечний прохід їхніх кораблів у Червоному морі. Проте, перший танкер, який, як повідомляється, був атакований біля Ємену, перевозив саме російську нафту.

Разом з цим, вперше з часів вторгнення Росії в Україну постачання російської нафти до Європи досягли нуля на чотиритижневому середньому показнику. Болгарія, останній клієнт Москви в регіоні, не закупила жодного бареля протягом останніх чотирьох тижнів.

Загальна вартість експорту російської нафти знизилася до п'ятимісячного мінімуму в 1,32 млрд доларів. Чотиритижневий середній дохід також знизився на 102 млн доларів, до шестимісячного мінімуму в 1,41 млрд доларів на тиждень.

Російський експорт нафти: що відомо

Як повідомлялося раніше, в Росії морські поставки нафти впали до найнижчого рівня майже за два місяці через несприятливі погодні умови та удар українських безпілотників.

Аналітики вважають, що у війні Росії проти України відкрився новий фронт, який підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів РФ. Регулярні атаки або більш важкі безпілотники можуть порушити роботу балтійських портів і призвести до скорочення обсягів експорту.

Вас також можуть зацікавити новини: