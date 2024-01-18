Постачання російського ДП до Туреччини зросли на 48%.

Минулого тижня обсяги надходження російського дизпального та газойлю в турецькі порти зросли з 251 тис. тонн до 372 тис. тонн. Крім того, Росія була єдиним постачальником дизпального й газойлю в Туреччину, випливає з даних Консалтингової групи "А-95".

Бразилія, Туреччина та Лівія стали найбільшими одержувачами російських газойлів та дизельного пального за тиждень 8-14 січня. На ці країни припадає 71% постачань. Загалом за цей тиждень у порти інших країн надійшло 1 млн тонн російських газойлів та дизельного пального, що на 13% більше, ніж попереднього тижня.

Зокрема, Росія стала єдиним постачальником дизпального й газойлю в Туреччину. З російських портів до турецьких надійшло 372 тисяч тонн дизпального.

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Бразилія, попри падіння відвантажень російського дизельного пального на 17% до 247 тисяч тонн, залишилася одним з найбільших його покупців. Минулого тижня Росія була єдиним постачальником дизельного пального в Бразилію.

Серед тих, хто аномально збільшив кількість надходжень російського ресурсу стала Гана. Ця країна за тиждень отримала з Росії 96 тисяч тонн дизельного пального та газойлю, що втричі більше, ніж за тиждень до того (+309%).

Ситуація з російським пальним

У липні 2022 року країни "Великої сімки" уклали угоду про встановлення цінової стелі на російську нафту. Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель. Рішення набуло чинності 5 грудня 2022 року.

У липні 2023 року російська нафта перевищила цінову стелю, через що Росія отримала рекордний за 8 місяців прибуток від експорту нафти - 15,3 млрд доларів.

У травні 2023 року стало відомо, що російське пальне досі потрапляє в Україну та Європу. Нафтопродукти потрапляють до Європи як пальне, виготовлене не в Росії, а в інших країнах.

З огляду на порушення цінового ліміту на російську нафту у 12-му пакеті санкцій проти Росії Рада ЄС ухвалила жорсткіші правила для боротьби з ціновим обходом.

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