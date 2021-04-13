З 1 травня припиняють свою дію спецзобов'язання "Нафтогазу" продавати тепловикам газ за регульованою ціною.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив членам Кабміну, а також Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розробити оптимальну модель закупівлі теплокомуненерго газу на зиму за низькими літніми цінами.

Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

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"Провели нараду з представниками Міненерго, Мінфіном, НКРЕКП, НАК "Нафтогаз" щодо забезпечення безперебійної роботи теплопостачальних організацій та розв'язання боргових проблем, які накопичувалися роками. Доручив профільним міністерствам і відомствам розробити оптимальну модель для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", - зазначив він.

Шмигаль повідомив, що також Кабмін працює над концепцією, завдяки якій міста і комунальні підприємства (теплокомуненерго) будуть зацікавлені закуповувати газ влітку за більш вигідними цінами. Це дозволить забезпечити підприємства газовим ресурсом на наступну зиму.

Що цьому передувало

НАК "Нафтогаз України" на березень встановив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,28 грн за кубометр, що на 8% нижче, ніж вартість газу для теплокомуненерго в лютому.

У квітні 2020 року Кабінет Міністрів України продовжив покладання на НАК "Нафтогаз України" спеціальних зобов'язань з продажу природного газу за пільговими цінами виробникам теплової енергії до 1 травня 2021 року.

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Автор: Бредіхіна Ганна