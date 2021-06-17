ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за позовом прем'єр-міністра.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) з проханням скасувати розпорядження, винесене йому Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо призначення Юрія Вітренка головою правління АТ "НАК" Нафтогаз України".

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль позивається до Національного агентства з питань запобігання корупції про скасування розпорядження, яке було винесено йому НАЗК. Відповідний позов надійшов сьогодні до Окружного адміністративного суду міста Києва", - йдеться в повідомленні суду.

Згідно з повідомленням, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК, датований 14 червня нинішнього року. Також у позовних вимогах ОАСК просять залучити до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на боці позивача - Кабінету міністрів і голови правління АТ "НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

У ОАСК зазначили, що зараз вирішується питання про відкриття провадження за цим позовом.

Рішення НАЗК щодо Вітренка

5 червня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України», як і контракт з ним, мають бути скасовані як незаконні.

У НАЗК вважають, що під час виконання повноважень в.о. міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності "Нафтогазу", що є порушенням при призначенні його на посаду.

Вітренко заявив, що оскаржить в суді припис Національного агентства з питань запобігання корупції про незаконність свого призначення.

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Автор: Ганна Нагорна