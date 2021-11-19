Найближчим часом ще 3 млрд грн будуть перераховані "зеленій" генерації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв виплатити всі борги перед виробниками електроенергія з відновлюваних джерел.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

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Шмигаль зазначив, що державна компанія "Укренерго" за дорученням уряду випустила облігації на суму 825 млн дол., далі ця сума переведена в гривневий еквівалент - 19,3 млрд грн було перераховано державному підприємству "гарантований покупець", який веде розрахунки з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

За словами прем'єра, з цих грошей вже 16,3 млрд грн вже були перераховані виробникам електроенергії з відновлюваних джерел.

"Надалі урядом вживаються заходи для повного погашення заборгованості. Це буде виконано, як і підписано в меморандумі. Ніяких незаконних вказівок мною ніколи нікому не давалося.

При цьому, міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що 3 млрд грн будуть також перераховані альтернативної генерації.

"Ці кошти, що залишилися, абсолютно точно будуть перераховані виробникам "зеленої" енергетики. Що важливо - інформація про те, що ці кошти підуть іншим генераціям, абсолютно не відповідає дійсності", - сказав Галущенко.

"Зелений" тариф і держгарантії:

У жовтні 2021 року Кабінет Міністрів надав державній компанії "Укренерго" - оператору об'єднаної енергосистеми країни - державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за "зеленим" тарифом на суму 22,8 млрд гривень.

Це дозволило "Укренерго" залучити кредит шляхом випуску та розміщення облігацій на міжнародних фондових ринках з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи.

2 листопада "Укренерго" розмістило 5-річні "зелені" єврооблігації на 825 млн доларів під 6,875%.

Згідно з даними "гарантованого покупця", на 25 жовтня заборгованість "Укренерго" перед компанією за 2021 рік становила 14,9 млрд грн. Заборгованість за 2020 рік - 11,6 млрд грн.

Автор: Ганна Бредіхіна