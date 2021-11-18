Виробництво електроенергії на ТЕЦ продовжує зростати, а на ТЕС знижуватися.

Оператор об'єднаної енергомережі-державна компанія "Укренерго" оцінила наслідки припинення імпорту електроенергії з Білорусі для української енергосистеми та споживачів.

Про це повідомляє прес-служба компанія.

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Відзначається, що комерційний імпорт електроенергії з енергосистеми Білорусі в торговельну зону "ОЕС України" тривав протягом всієї доби 17 листопада відповідно до узгоджених графіків учасників ринку. Разом з тим, з 01:00 18 листопада (за київським часом) імпорт електроенергії з Білорусі в "ОЕС України" припинено.

При цьому в компанії пояснили, що наявність і обсяги імпортно-експортних поставок електроенергії залежать виключно від зовнішньоекономічних угод учасників ринку (постачальники, трейдери). У той час як "Укренерго", як оператор системи передачі, не здійснює Комерційний імпорт або експорт електроенергії.

"Зараз енергосистема України працює стабільно. Жодних відключень споживачів, пов'язаних із заходами для примусового зниження споживання, за попередню добу і станом на зараз не відбулося. Графіки обмеження потужності та аварійного відключення не застосовувалися", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, в Україні в роботі знаходиться 13 атомних енергоблоків з навантаженням 11,4-11,5 ГВт. Продовжує зростати виробництво на ТЕЦ, зокрема, у порівнянні з 16 листопада, на 11,2% - до 31,5 млн кВт-год, за рахунок роботи Київської ТЕЦ-6 і ТЕЦ-5 трьома блоками та Харківської ТЕЦ-5 - одним блоком.

У компанії повідомили, що виробництво електроенергії на ТЕС продовжує знижуватися. У порівнянні з 16 листопада воно зменшилося на 3% - до 99,2 млн кВт-год.

"Загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 371 тис.тонн, у тому числі газового - 241,7 тис. тонн і антрацитового — 129,3 тис. тонн", - зазначили в компанії.

Постачання електроенергії в Україну:

2 листопада Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт.

Потреба в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Україна тричі за 2021 рік запитувала аварійні поставки електроенергії.

8 листопада 2021 року компанія "Біленерго" повідомила про припинення експорту електроенергії в Україну. Пізніше українські енергетичні експерти відзначили, що, відповідно до листа компанії "Біленерго", експорт електроенергії буде припинений виключно за рамковими контрактами, тоді як за всіма іншими видами контрактів поставки можуть продовжитися.

17 листопада Міністерство енергетики Білорусі заявило, що постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин.

Автор: Ганна Бредіхіна