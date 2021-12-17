У цьому опалювальному сезоні середній розмір субсидії для українців перевищить 2000 грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що протягом поточного опалювального сезону тариф на газ, тепло, електроенергію змінюватися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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"До завершення опалювального сезону тарифи на газ, тепло, електроенергію змінюватися не будуть", - сказав він.

Також прем'єр додав, що в минулому опалювальному сезоні середній розмір субсидії для українців становив 1770 грн. У цьому опалювальному сезоні він перевищить 2000 грн.

Меморандум:

30 вересня 2021 року Кабінет Міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

22 жовтня Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету Міністрів у триденний термін вжити вичерпних заходів щодо встановлення механізмів безперебійного і без права відключення постачання природного газу побутовим споживачам, бюджетним і релігійним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам.

Автор: Дмитро Шварц