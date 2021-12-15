Місцеві бюджети отримають понад 20 млрд грн на покриття різниці в тарифах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тарифи на тепло, гарячу воду та газ в цьому опалювальному сезоні рости не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання уряду.

"Мери міст взяли на себе зобов'язання, що тарифи на тепло і гарячу воду для людей в цьому опалювальному сезоні залишаться стабільними й рости не будуть. Ми бачимо, що ці зобов'язання виконуються", - сказав голова уряду.

Також він зазначив, що Уряд зі свого боку затвердить умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на тепло.

Читайте такожШмигаль запевнив, що з початку опалювального сезону не було жодних віялових відключень електроенергіїВ цілому місцеві бюджети отримають понад 20 млрд грн, щоб покрити різницю в тарифах і покрити заборгованість перед "Нафтогазом".

Крім того, голова уряду повідомив, що ціни на газ для українців також будуть стабільними до кінця опалювального сезону.

"Ми бачимо, що ціни на газ в Європі знову досягають майже 1,5 тисячі доларів. Однак механізм, напрацьований урядом у вигляді фіксованої річної ціни на газ, дозволяє захистити споживачів від зростання тарифів", - додав він.

Ціна на газ в Україні

Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Для побутових споживачів у нашій країні з 1 травня по 30 Квітня 2022 року діє Літня пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

При цьому ринкові ціни на газ в Україні зараз досягають 40 грн за куб. м.

Читайте такожЦіна на електроенергію в Україні за місяць зросла на понад 17%5 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що стало абсолютним рекордом.

Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.

Станом на 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.

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Автор: Ганна Бредіхіна