За його словами, зараз в Україну щодня їде на третину більше бензовозів, ніж на початку місяця.

Кількість бензовозів, які везуть в Україну пальне, зросла на третину щодня у порівнянні з початком травня на тлі його дефіциту на автозаправних станціях.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час онлайн-зустрічі з представниками паливного бізнесу щодо забезпечення внутрішнього ринку пальним, інформує Урядовий портал.

За словами Шмигаля, ЄС вже ввів для України так звані "коридори солідарності" - тобто платформу для налагодження альтернативних логістичних шляхів усіма можливими видами транспорту.

Аналогічний інструмент, підкреслив Шмигаль, працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини і медикаменти.

"Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити пальне в країну. На пунктах пропуску автомобільному та залізничному транспорту з пальним надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо переговори і про інші шляхи постачання, щоб розширити наші логістичні можливості", - підкреслив Шмигаль.

У Державній прикордонній службі зазначили, що автотранспорт з пальним проходить кордон з української сторони без черг. Учасники ринку також констатували, що затримок у проходженні кордону немає.

За словами першого віце-прем'єра Юлії Свириденко, кількість бензовозів, які щодня перетинають кордон, зросла майже на третину у порівнянні з початком травня.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит палива на АЗС. З метою розв'язати питання дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо.

Найбільші мережі АЗС ввели обмеження на відпуск палива в розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

На думку експертів, дефіцит нафтопродуктів буде, поки йде війна і жорстке цінове регулювання.

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