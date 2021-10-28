Незмінність тарифів стала можливою завдяки введенню річної ціни на газ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ціни на газ для населення до кінця опалювального сезону залишаться незмінними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання уряду.

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"Уряд виконує обіцянку щодо незмінної ціни на газ. Завдяки літнім продуктам ціна на газ у всіх людей не буде змінюватися до кінця опалювального сезону. У "Нафтогазу" - це 7,96 грн за куб.м", - сказав він.

Він також нагадав, що для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" запропонував ціну 7,42 грн за куб.м, тому у компаній є можливість закупити газ за вигідною ціною.

Тарифи: що необхідно знати

25 жовтня Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника "останньої надії" "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України" в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та поставляти природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за куб.об.

Таким чином, уряд зрівняв ціни компанії "Нафтогаз України" як постачальника "останньої надії" з цінами, які діють для звичайних споживачів компанії.

З 1 жовтня по 30 листопада для населення встановлено тариф 7,96 грн за куб.м, а для бюджетних установ - до 16,8 грн/куб. м (з ПДВ і без доставки).

Автор: Ганна Бредіхіна