Оглядати турбіну канцлер буде на території Siemens Energy в Мюльхаймі-на-Рурі.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну підсанкційна турбіна для російського газопроводу "Північний потік" так і не була передана країні-агресору.

Сьогодні вранці, 3 серпня, канцлер Олаф Шольц збирається особисто "оглянути її". Про це повідомляє Welt.

Оглядати турбіну канцлер буде на території Siemens Energy в Мюльхаймі-на-Рурі.

Планується, що Шольц виступить з короткою заявою для преси-спільною з главою Siemens Energy Крістіаном Брухом.

Після того як канцлер ознайомиться з турбіною, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок здійснить свій перший візит до Канади. 3 серпня вона поїде в Монреаль, де турбіна обслуговувалася в провінції Квебек.

Війна в Україні та ситуація з турбіною:

20 червня 2022 року Росія заявила, що готова постачати газ по "Північному потоку" в повному обсязі, але для цього Європа має повернути відремонтовані турбіни.

8 липня Москва заявила, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.

9 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що Канада домовилася з Німеччиною про повернення турбіни Siemens для "Північного потоку".

9 липня міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що Канада зробить виключення з введених проти РФ санкцій і поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу "Північний потік" і зараз проходить технічне обслуговування на канадському об'єкті, що належить компанії Siemens.

Планувалося, що турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять "Газпрому". У Німеччині вважали, що повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати поставки значно нижче нормального рівня.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики зробили спільну заяву у зв'язку з рішенням Уряду Канади видати дозвіл на повернення до ФРН відремонтованої турбіни "Північного потоку-1". Як наголошується в заяві, "цей небезпечний прецедент йде всупереч з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви".

У Держдепартаменті США підтримали рішення Канади щодо повернення турбіни для "Північного потоку". Там вважають, що завдяки цьому Німеччина та інші європейські країни зможуть поповнити свої запаси газу, що підвищить їх енергетичну безпеку і стійкість, і дозволить протистояти використанню Росією енергетики в якості зброї.

10 липня 2022 року Канада ухвалила доленосне рішення щодо "Північного потоку".

13 липня 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає помилковим рішення Канади передати Німеччині турбіну для "Північного потоку", але "зради" в цьому не бачить.

16 липня 2022 року "Газпром" запросив документи для вивезення з Канади турбіни для "Північного потоку".

25 липня 2022 року російський монополіст "Газпром" заявив, що з технічної причини зупинить ще одну турбіну Siemens.

29 липня 2022 року заступник голови правління "Газпрому" Віталій Маркелов звинуватив компанію Siemens в тому, що вона нібито усунула не більше чверті виявлених несправностей на турбінах газопроводу "Північний потік-1".

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