Відсьогодні у житлові будинки починають давати опалення.

У Києві з понеділка, 16 жовтня, розпочинають підключати до тепла житлові будинки, оскільки уже з завтрашнього в столиці очікується зниження температури повітря.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Київ сьогодні, 16 жовтня, розпочинає підключення до тепла житлових будинків", - повідомив мер столиці.

Міський голова відзначив, що уже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури.

"А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів. Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", - повідомив Кличко.

Він додав, що усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.

Україна готова до опалювального сезону на 80%

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна загалом готова до прийдешнього опалювального сезону на 80%, газу та вугілля накопичено достатньо, крім того, відновлено більшість пошкоджених об’єктів енергетики.

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