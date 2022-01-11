Сьогодні, 11 січня, в Київській області заплановано масове відключення світла в ряді населених пунктів.
Про це повідомляє ДТЕК "Київські регіональні електромережі".
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Як йдеться на сайті компанії, електропостачання буде тимчасово відсутнє у зв'язку з технічним переобладнанням мереж. Також по ряду адрес проводитимуться планові роботи та капітальні ремонти.
Світло буде відключено в Білій Церкві, Бучі, Ірпені, Іванкові, Борисполі, Сквирі та інших населених пунктах.
З повним списком адрес, за якими буде проводитися відключення електропостачання можна ознайомитися на сайті ДТЕК. Також для зручності на сайті є можливість пошуку за конкретною адресою.
Загроза віялових відключень в Україні:
- Раніше глава Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з поставками електроенергії.
- 11 листопада 2021 року мер столиці Віталій Кличко заявив про високу ймовірність віялових відключень в Києві.
- 21 грудня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні віялових відключень електроенергії не буде.
- З 28 по 31 грудня в Києві та області були проведені масові відключення електрики. Без світла були сотні будинків. Компанії-постачальники заявили, що відключення електроенергії було пов'язано з плановим проведенням ремонтних робіт.