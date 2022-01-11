Електропостачання буде відсутнім у зв'язку з технічним переобладнанням мереж.

Сьогодні, 11 січня, в Київській області заплановано масове відключення світла в ряді населених пунктів.

Про це повідомляє ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

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Як йдеться на сайті компанії, електропостачання буде тимчасово відсутнє у зв'язку з технічним переобладнанням мереж. Також по ряду адрес проводитимуться планові роботи та капітальні ремонти.

Світло буде відключено в Білій Церкві, Бучі, Ірпені, Іванкові, Борисполі, Сквирі та інших населених пунктах.

З повним списком адрес, за якими буде проводитися відключення електропостачання можна ознайомитися на сайті ДТЕК. Також для зручності на сайті є можливість пошуку за конкретною адресою.

Загроза віялових відключень в Україні: