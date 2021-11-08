Зміна кольору не пов'язана з якістю газу, запевняють у "Нафтогазі".

У "Нафтогазі" розповіли, що горіння газу жовтим або червоним полум’ям зовсім не означає його погану якість.

Відповідне роз'яснення з відео з'явилося на сторінці компанії у Facebook.

Уточнюється, що зміну кольору газу на червоний або жовтий можуть спричинити наступні причини:

забруднена газова плита - треба почистити сопло пальника;

в приміщенні недостатньо кисню;

недостатній тиск у системі.

"На відрегульованій та чистій конфорці газ горітиме рівномірним синім полум’ям. Якщо плита почищена, приміщення провітрене, а полум’я все одно не блакитного кольору, то проблеми з тиском в газовій системі. Це зона відповідальності облгазу", - заявили в "Нафтогазі".

Там додали, що газ транспортують магістральними газопроводами під високим тиском, а для споживачів його понижують до рівня плити чи котла.

"Є легенда, що газ розбавляють повітрям - це неправда. Газ в трубі + повітря = вибух. До того ж, хімічний склад газу контролюється на всіх етапах: від видобутку до транспортування споживачам. Якщо ви помітили проблеми з газовою плитою, зателефонуйте на номер 104, викличте майстра, який зможе відрегулювати і почистити газове обладнання", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован